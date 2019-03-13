不只送貓熊...中國兩會提案：減肥失敗要離職、拒絕醜校服

2019-03-13 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會於本月初在北京舉行，會議上幾名與會代表的新奇建議成為關注焦點，其中包括有人提議公務員如減肥失敗就要離職，另外，也有人建議中小學的制服可以設計「好看一點」。

綜合中媒報導，全國人大代表羅傑指出，中國應要加強投入國民的健康管理，並設立專門機關來執行減重。他建議，首要執行對象是處理行政業務的公務員，並規定「男性腰圍超過85公分、女性腰圍超過90公分，且血糖、血壓、血脂出現任何一項不合格，就必須要在3個月內減肥」。如果公務員減肥失敗，必須接受飲食教育；若滿6個月未成功，該單位應予以減薪；滿1年仍超重，就須「自動離職」。

對此，中國網友紛紛表示「胖子沒人權啊」、「能不能做點正事？減重還成立專門機關，那瘦子增重怎辦」、「我胖我吃自己家糧食吃胖的，又沒吃你人大代表家的飯」；不過，也有人持相反意見，「看評論就知道為啥現在肥胖的人越來越多了，因為根本沒幾個人重視肥胖問題」、「中國人大多是腰部附近肥胖，比全身肥胖有害得多」。

另外，「中國國民黨革命委員會」（民革）則提案，據最新研究數據顯示，目前人民對校服的滿意度低於30％，因此建議改善中小學生校服的美感和舒適度，增強學生們的「文化自信」。據悉，雖然當局未統一校服樣式，但普遍都採用版型臃腫、配色單一的設計，外觀較不討喜。

針對這項提議，中國網友多表示贊同，指出「校服可以設計好看點」、「質量（品質）好就行」、「終於有人看不下去了」、「我上學就穿這樣的麻袋」、「美不美就算了，質量能好點嗎」。

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