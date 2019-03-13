又見中國漁船挾帶豬肉越界 海巡開槍壓制帶回

2019-03-13 10:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖又見中國漁船挾帶豬肉越界！澎湖海巡隊與台北艦在花嶼海域實施威力掃蕩，發現中國閩晉漁05728號漁船越界作業，因拒不停船受檢及船上人員眾多，強勢強靠登檢並使用低致命性武器霰彈槍壓制，船上查獲約4公斤豬肉。

艦隊分署第八（澎湖）海巡隊調查指出，PP-10061艇於今日凌晨2時10分在花嶼西北23.7浬（距領海基線22.4浬）海域，發現中國「閩晉漁05728號」漁船越界作業，中國漁船以集魚燈作業，經廣播數次都不予理會並加速逃逸，因拒不停船受檢及船上人員眾多，逐強勢強靠登檢並使用低致命性武器霰彈槍一發壓制，順利扣留「閩」船及蔡姓船老大及船員計15名。

經查「閩」船係以焚寄網作業，船上漁獲約6000公斤，全數進行海拋，另清艙發現船上約4公斤豬肉，船長表示係船上出海作業自己食用，為進行更深入的調查，押返馬公偵辦；全案在完成調查後，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，另通知防疫檢疫局進行中國漁船消毒作業，查獲豬肉全數交由農委會動植物防疫檢疫局逕予銷毀。

由於中國漁船在外海作業，並非挾帶豬肉入境，加上量少自用，因此由防檢局自行銷毀，並未送驗；至於閩船為何逃避登檢？蔡姓船老大宣稱在25海浬外作業，並無越界，同時也未聽見海巡開槍聲響；對此澎湖海巡隊表示一切有經緯度錄影存證，至於未聞槍響，可能是外海風浪大，船老大坐在駕駛艙內未聽見。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/