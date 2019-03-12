高雄SOGO驚傳搶案？ 男持剪刀、膠帶闖女廁挾持櫃姐

2019-03-12 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市遠東SOGO百貨昨（11）日驚傳男子持剪刀闖入女廁，清潔人員見狀大喊搶劫，男子倉皇逃跑時將手機遺留在樓梯間，過不久便折返回來尋找，隨即被守候員警逮捕。

據《蘋果》報導，受害櫃姐表示，當時在女廁內，突然遭到一名戴著口罩且手持剪刀、膠帶的歹徒闖入。對方從後環抱，試圖用膠帶封住她的嘴巴。櫃姐奮力反抗並抓傷歹徒臉頰，廁所清潔人員也及時聽見櫃姐求救，幫忙大喊「搶劫！」嚇得歹徒倉皇逃出。

警方於昨晚9點獲報，趕抵現場發現在2樓女廁外的監視器早已遭歹徒拔除丟在男廁垃圾桶，懷疑男子早有預謀。員警並發現樓梯間留有一只手機，懷疑是歹徒不慎遺留，決定現場埋伏。不到10分鐘，男子果然回到現場找手機，警方根據男子臉上留下的抓痕確認就是對櫃姐施暴的歹徒，當場逮捕歸案。

51歲許姓男子在警詢時供詞反覆，先聲稱櫃姐父親欠錢，所以來押人還債，後又改口「在網路上發現櫃姐頗具姿色，循線找到百貨公司想認識她」，並自稱患有躁鬱症。

警方懷疑，許嫌並未交代真正目的，訊後今天中午依恐嚇、傷害、妨害自由移送並建請檢方羈押。

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