警消海巡醫療補助 蘇貞昌：擴及其他6縣市

2019-03-12 13:10

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前宣布，警消及海巡人員的醫療補助比照軍人，在軍醫院及榮民醫院就醫，門診、急診免收掛號費；但因部分縣市無軍醫院或榮民醫院，蘇揆今加碼指出，警消海巡人員只要到指定部立或縣立醫院，部分健保負擔由政府補助，而為了公平，軍人、榮民到這些醫院看診就醫，也給予補助。

今年1月底，蘇貞昌宣布，行政院決定警消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，並由兩系統醫院自行吸收所需的2900萬元經費；此外，兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣，也都比照軍人。

不過，國民黨立委馬文君曾提出質疑，指現行有高達四分之一的警消所在地，包括新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、金門縣、連江縣，這6個縣市都沒有軍醫院與榮民醫院，新北市光是現職警消就有10萬多人，「想看病減免還得跑到外縣市才行」，要求行政院應納入衛福部體系醫院。

民進黨立委張宏陸今在質詢時，再度關切此一議題；蘇表示，經進一步研究評估後，行政院決定，未來警消及海巡人員到沒有軍醫院或榮民醫院的縣市，只要前往部立醫院或指定醫院就醫就診，部分健保負擔由政府補助；此外，為了公平起見，軍人、榮民到這些醫院就診就醫，部分健保負擔，政府也給予補助。

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