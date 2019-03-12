衰！酒客用假美鈔換鈔又結帳 卡拉OK店老闆娘賠錢還吃官司

2019-03-12 12:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕連行員都認不出來！基隆一名莊姓男子去年8月23日持5百元美鈔，到卡拉OK店消費。伏姓老闆娘隔日將美鈔拿到台灣銀行換成台幣時，行員表示，該美鈔為舊版，需要送總行鑑定。銀行鑑定後認定為假美鈔，依偽造有價證券將伏女移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認為連行員都無法當場辨別，難認定伏女有偽造犯意，予以不起訴處分。

伏姓老闆娘向檢警喊冤表示，案發當天莊男拿出3張百元美鈔，說要換成台幣發小費給服務生，因為他曾到店內消費，不疑有他，先換了9千台幣給他，最後離開時，他又拿了2張百元舊美鈔出來結帳；因為美鈔看起來舊舊的，有人使用的痕跡，加上看不出是假的，所以才同意莊男用美鈔結帳。

隔日到台灣銀行基隆分行填寫資料換鈔時，行員卻舊版美鈔都要送到總行鑑定，結果隔了半個月，才鑑定出為偽鈔。

檢察官認為，連第一線的分行行員都難認定該美鈔真偽，必須送到總行鑑定才能判定，難苛責伏女有辦法在收取時即知道鈔票真偽，認為她所言為真，予以不起處分；另莊男涉犯行使偽造有價證券部分，則另簽分偵辦。

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