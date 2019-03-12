酒駕飆速撞飛3機車致1死2傷 出庭認恍神來不及煞車

2019-03-12 12:47

〔記者張文川／台北報導〕24歲Uber司機郭俊邑，去年中秋節連假與友人到KTV唱歌後，在台北市街頭酒駕狂飆，在基隆路三段連撞3輛機車造成1死2傷，台北地檢署依殺人罪起訴郭男；台北地院今開庭，郭男坦承心存僥倖酒駕，但否認有殺人故意，並稱有跟被害人談和解，但到庭關心案情的傷者當庭吐槽：「那是他自己說的」。

郭男庭訊時坦承酒駕撞死人，但否認有意殺人，說他當時有僥倖心態，才會酒後開車上路，他說當天凌晨2時許，在好樂迪景美店喝了2、3瓶啤酒跟3分之1瓶威士忌至凌晨4點多，先在附近吃消夜才回去開車，不知道已酒醉，當下覺得還可以控制，才僥倖開車。

檢方起訴指控，郭男在KTV喝完酒後，於2018年9月23日清晨5點31分，酒精濃度高達1.29，已無法精準駕車，仍酒駕上路，從KTV附近沿著羅斯福路不顧燈號高速行駛，時速近100公里，期間多次打滑、連闖5個紅燈，在基隆路先撞上一輛機車，4秒後再撞另一輛機車，2名騎士被噴飛，接著再撞第3輛機車，之後汽車撞擊騎樓、房子，順時鐘旋轉後才停下來，造成1死2傷。

郭男坦承當天打算從羅斯福路、基隆路、辛亥路上國道聯絡道回深坑，因為有酒意，「沒感覺到車速有這麼快，我很後悔」，而當時是因路上沒什麼人，他才會闖紅燈；撞到第1輛機車時，他想踩煞車但已來不及，就接二連三追撞，他已忘記當下有沒有再踩剎車，因為酒駕，「有點恍神」。

法官追問，郭先說是因為前面沒車才闖紅燈，為何看到前面有機車和人，為何還闖紅燈？郭男這才坦承，當時他已無法準確判斷前方狀況。

郭男向法官說有在和死者家屬和傷者們談和解，目前在籌錢，但到庭關心的陳姓女被害人當庭吐槽「那是他自己在講」，先前她有向他提出一個金額，但之後就沒下文，認為郭男並不積極想談。法官訂4月23日再開庭。

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