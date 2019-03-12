小王的逆襲！人妻偷情拍性愛片 誣賴下藥性侵卻GG

2019-03-12 12:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕小王逆襲！基隆一名有夫之婦小君（化名）2016年2月間與洪姓男子進行性交易後，竟發展成地下戀情，還拍下性愛影片。小君丈夫發現後，要對兩人提出告訴，小君為求自保，謊稱自己是被洪男下藥性侵，甚至對洪男提強制性交告訴。檢警調查後，還洪男清白，他則反過來提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯誣告罪將小君起訴。

檢警調查，洪男與小君於2016年農曆過年前，與小君約在安樂區某商務旅館內進行性交易，兩人相談甚歡，轉為地下戀情，交往期間小君還稱洪男老公，兩人也拍下性愛影片。

同年5月，小君丈夫發現妻子狀況異常，得知她與洪男發生過性行為後，決定要對兩人提告，但小君則謊稱自己是被對方下藥性侵，不是出自自己的意願，還跑到警察局對洪男提出強制性交告訴。

檢警調查兩人拍攝的性愛影片時，卻發現小君並沒有痛苦或是被強迫的情形，且案發後兩人還保持聯繫，根本不是被強迫，整個過程是你情我願，認定洪男無罪。洪男則不滿被人妻誣告，同年9月決定對小君提出誣告告訴。

檢察官調查後認為，小君捏造自己被洪男強制性交的行為，向警方提出告訴，意圖使洪男受刑事處分，已觸犯誣告罪，依法將她起訴。

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