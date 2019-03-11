故意讓蜜蜂螫詐保874萬元 保險員上訴撤回定讞

2019-03-11 19:04

〔記者楊國文／台北報導〕曾擔任保險業務的黃姓男子，為詐領保險金，與游姓、陳姓好友合謀，故意讓蜜蜂螫、或腳踩釘子再泡水溝水的方式，使傷口形成蜂窩性組織炎，向5家保險公司請領87次保險費，共詐得874萬元，台北地院以詐欺罪判黃男4年10月、游男2年8月、陳男1年徒刑，3人上訴後，主動撤回上訴後定讞。

判決指出，黃姓男子因曾經是保險公司的業務員，他利用熟知理賠條件等優勢，找來游姓及陳姓好友，分別向國泰、富邦、台灣、新光、南山等5家人壽投保傷害醫療等保險，然後指導2人該如何自殘，且把傷口弄到必須住院，再請領保險費，包括先找蜂窩、虎頭蜂窩更好，故意讓蜂螫，或用腳去踩釘子或尖銳物，讓傷口感染變成蜂窩性組織炎。

由於黃男3人住院的原因，不是被蜂螫，就是腳踩到釘子，並讓傷口感染惡化，引起多家保險公司起疑，懷疑3人故意受傷詐領保險金，報警處理。

黃、游、陳等3人到案後坦承犯行，辯稱因為缺錢花用才會出此下策。台北地院去年4月分別判4年10月、2年8月和1年徒刑；黃等3人不服，認為判刑過重，上訴高等法院審理，但去年審理中主動撤回上訴，全案定讞。

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