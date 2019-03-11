充分利用時間？停等紅燈這樣健身 網友笑翻：有為青年

2019-03-11 14:46

〔記者許國楨／台中報導〕一名機車騎士日前在市區一處路口停等紅燈時，突然下車在2輛自小客間直接做起伏地挺身及仰臥起坐，最後再來個側踼後搖屁股後跳上機車，過程被後方自小客乘客拍下上傳網路社團，網友笑翻留言，「強迫症發作……XD」、「有效運用每一分每一秒的有為青年」。

警方看過影片後表示，這名騎士運動健身的位置在台中市北屯區旅順路一段與河北路二段路口，該行為違反道路交通管理處罰條例第78條，駕駛人不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉遊，或是做出坐、臥、蹲、立等動作，警方將會依法追查並處300元罰款。

一名網友上午在臉書社團「爆料公社」PO影片，畫面中一名機車騎士等停紅燈時，突然下車在2輛自小客車間的車道空檔，直接趴地做起伏地挺身，做滿20個後起身瞄了一眼紅燈秒數，接著又做了10下仰臥起坐，完成之後擺出飛拳側踢的姿勢，還對著後方車輛搖了2下屁股後才上車。

此舉讓後方直擊的自小客駕駛及乘客笑翻，還不忘幫騎士加油說「他還挑秒數最長的」、「哈，他還看一下秒數」、「加油，還有秒數」，另名女性乘客則提醒駕駛「記得閃他大燈喔！」還寫下「這紅燈實在太久了，強迫症發作……XD」；網友則留言「有效運用每一分每一秒的有為青年」、「吸汽車廢氣嗎....」、「姿勢不標準哦！」、「賭輸了大冒險吧」，令人捧腹。

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