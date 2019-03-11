引狼入室！婦百萬債權拿回20萬元 卻又被侵占

2019-03-11 10:41

［記者楊政郡／台中報導］曾婦擁有101萬元債權委托他人催討，可是所託非人！與債務人在調解委員會談妥20萬元和解，卻被沈男侵占不還，法庭上沈男還囂張說曾婦還欠他30萬元（他認為可拿債權一半）！法官審酌被告沈男侵占20萬元，又態度惡劣否認犯行，判處7月徒刑，不法所得20萬元沒收、追徵。

判決書指出，2016年間曾婦對林男有101萬元債權，委託「阿隆」催討，談妥討回來的總金額，再決定給相關人補貼油錢等報酬，但「阿隆」太忙，轉給「大海」，「大海」則交待給沈男處理，可是事隔多月沒有下文，曾婦又重複委託「博吉仔」出面催討。

債務人林男避不見面，兩路人馬催討不見進展，林男長兄「誠哥」已不勘其擾，到曾婦經營檳榔攤表示想要私下和解，提出願以3成幫弟弟解決，曾婦原本不願意，但拖到當年農曆快過年，2017年元月曾婦才願意雙方談談，並約在烏日區調解委員會調解，第一次林男妻子開口20萬元和解，曾婦同意後，第二次林男妻子就準備了20萬元到場，雙方和解。

可是中間的「插曲」比戲好看！沈男得知曾婦與債務人準備在調解委員會調解，當天也要求曾婦帶他一起去，曾婦就帶他及「博吉仔」等到調委會。拿錢那一次，原約定上午11點在調委會見面，沈男提早到8點多就來載告訴人，然後9點多就與債務人約在調委會見面，點算20萬元後，沈男先暫時保管現金，回到檳榔攤後，沈把曾婦趕下車，要她把檳榔攤關起來，免得等一下「博吉仔」來找她分錢，沈走人後也把20萬元拿走，事後都不拿出來，曾婦提告侵占。

沈男到法院後，囂張的說他應該拿到50萬元，只拿到20萬元，曾婦還欠他30萬元，法官審酌20萬元屬於曾婦所有，被告根本無權占有，至於委託催債費用，也是依催討回來總金額再決定給予多少報酬，且不論多少報酬，也是受託人「阿隆」及「博吉仔」與曾婦的事情，與沈男更是無關，侵占罪嫌明確。

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