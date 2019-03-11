小聘「賣女兒」違反公序良俗 結果被丈母娘打臉

2019-03-11 07:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓夫婦婚後一年多分道揚鑣，男方卻主張小聘禮金為「賣女兒」，違背公序善俗要求歸還24萬元，高雄地院認為黃男無法舉證聘金與賣女兒有關，判決他敗訴，可上訴。

據了解，黃姓夫妻前年2月中旬結婚，隔年3月初因個性不和分手，但他認為當初結婚時小聘禮金24萬元，為早期台灣社會風俗民情「賣女兒」的錢，後來雖有報答養育父母之恩的說法，但仍與賣女兒的觀念無異，有違背公共秩序或善良風俗，要求歸還這筆錢。

黃妻則說，小聘是以結婚為條件所為的給付，雙方既然結婚，贈與的條件已成立，並沒有違反公序良俗。

承辦法官調查，按習慣為法院所不知者，當事人有舉證之責任，民事訴訟法第283條前段定有明文。黃主張小聘應依台灣風俗民情認定是「賣女兒」的錢，並提出電子媒體列印之網頁為憑。

不過，細觀上開資料或屬對於某事件的評論意見，或為質疑之表示，或為引述單方面的說詞，或為發表意見者之主觀想法，且均屬匿名者的意見，不具有私文書的形式證據力，自不得憑以認定其主張為可採。

此外，黃婦的媽媽並出庭說，否認收小聘是為了賣女兒，黃男也無法舉證依台灣風俗民情給付聘金的原因為「賣女兒」，判決黃婦勝訴，不用退還聘金。

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