「新郎的復仇」結婚備7火爐 網笑翻：娶親還制煞？

2019-02-24 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕新娘踩瓦片、過火爐是傳統結婚習俗之一，象徵驅走壞運氣，並帶來好運氣，一般只要準備一組就可以了，不過有婚禮攝影師卻看到了驚人的一幕，新郎方準備的火爐數量竟至少有7個，讓他笑翻了。

「這根本是新郎的復仇」，有婚禮攝影師到臉書社團「爆廢公社」貼出同事拍下的照片，可以看到照片中的門前有一排火爐、瓦片，最前方有人正在準備著，數量卻超多，共7個火爐、6個瓦片，且似乎還沒有排完，原PO看到笑到不行，直呼「婚禮拍那樣多場還沒遇到過，被我們夥伴遇到了，快笑翻」。

網友看見紛紛留言，「就許伴娘團玩人，不許伴郎團玩嗎」、「這是娶親還是制煞」、「家裡開羊肉爐還是薑母鴨嗎」、「走到一半新娘就會退婚了吧」、「新娘可以抓新郎的頭去破瓦片」、「不知道的還以為是道教的某一個儀式」、「有七星爐了，少了八卦陣 」、「在前面帶路的應該是道士，不是媒婆了」、「這是在上演火盃的考驗嗎」。

不少網友擔心起婚紗，「這會不會過完火新娘的婚紗都燒起來了」、「一路跨過去，內褲都該焦了吧」、「連續的火爐穿婚紗走這個不只是婚紗會受損，新娘也會燙傷...玩遊戲不能太過頭」、「婚紗貴貴的耶！兩家是有什麼過節嗎？這樣玩，若我是新娘或親家，可能會翻臉」；有網友就想起結婚時公公的貼心，「我當初想到結婚要過火爐踩瓦片很不爽，結果我公公說：不用踩不用過火爐，新娘沒有穢氣」。

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