霸氣喜宴！烏魚子一人一瓣 當事人解釋：我還怕丟人呢

2019-03-07 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕近期有網友4日於臉書社團「爆廢公社」貼出一張豪邁的喜宴圖，表示自己第一次看到喜宴的烏魚子竟是直接一人半個，喜糖還是一整條金莎，讓眾網友羨慕不已。想不到當事人也上PTT解釋，其實自己家代代都是討海人，烏魚子捕撈與批發是主要項目，「不要說是為了炫富，只是怕丟人而已」。

該名網友表示，在PTT看到上新聞誠惶誠恐，這次喜宴會有那麼多海鮮，其實都是自己家的商品，「主要是我阿祖開始就是討海人，有幸傳承下來到我表弟這代，旗下已經有20多艘漁船了」、「目前就從事捕撈及批發，尤其是烏魚子這部分算是主要項目之一」。

網友說，海線鄉下人辦喜宴沒有其他意思，就是希望賓主盡歡，辦桌準備到那麼大一份，就是打算可以讓客人包回家的。另外網友也解釋，當天除了親友以外，超過半數50桌以上都是漁業相關職人，「說真的做了50幾年的漁業，有20幾艘船，結果娶媳婦拿不出任何像樣的漁獲」、「不要說是為了炫富，只是怕丟人而已」。

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