天冷開電暖器保暖 疑不慎燒死3隻愛犬在陽台

2019-03-10 09:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕位於基隆市基金一路上的某處大型社區，今日上午6時32分傳出火警，附近住戶發現大火之後，立刻通報119救援。消防隊員趕抵時，後方陽台已經冒出熊熊火光，連燒三間房屋，所幸及時將人員疏散，未造成人員傷亡。但屋主在陽台飼養的3隻狗，來不及逃離火場，葬身火窟。火災調查人員已進入現場採證，詳細起火原因待進一步釐清。

基隆市消防局接獲通報後，派遣14輛救災車輛及37名隊員前往救援，趕抵時火勢猛烈從後陽台竄出，馬上佈線灑水，控制住火勢。

屋主向消防隊員表示，自己剛好外出運動，沒注意到家中狀況，走回家時就聽見住處附近傳來消防車的聲音，直到車子停在自家門口，才發現是陽台失火。

消防隊員進到屋內後，發現後陽台堆積許多雜物，加上一旁還有使用電暖器的情形，不排除是電暖器使用不慎，引發火警。

據悉，屋主平日很照顧3隻愛犬，因為擔心牠們在後陽台會冷，才開電暖器給牠們保暖，沒想到卻發生憾事。

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