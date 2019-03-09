夜店鬥毆換警察局長？ 徐國勇：處置得宜會記功

2019-03-09 19:24

〔記者何玉華／新北報導〕內政部長徐國勇今（9）日出席在新北市板橋舉辦的中華民國雲林同鄉總會聯誼餐會時，對行政院長蘇貞昌在治安會報上撂重話說，夜店門口發生鬥毆就要撤換警察局長一事解釋，要大家不要誤會蘇貞昌的意思，也不要擴大扭曲解釋，若是「處置得宜、立即壓制」，不但不必下台還會記功。

徐國勇舉上個月在台北市林森北路一家酒店發生鬥毆事件為例，中山分局分局長因為快速處理，甚至警員開了四槍壓制，因為「處置得宜、立即壓制」，分局長不但不必下台，還記功；他強調，快速、有效、確實處理，「就是我們要的」，如果不能夠迅速、快速處理，沒有效率、績效，造成鬥毆蔓延，那就表示執行不力，當然要換。

徐國勇向夜店、酒店業者喊話說，「你有能力開夜店、有能力開酒店，就要有能力處理裡面秩序」，尤其保全人員怎麼可以參與鬥毆呢？這樣的酒店，一定要嚴格的取締；此外，酒店絕對不可以有槍、毒，這樣就不是讓人放鬆的場所，反而變成犯罪熱點，政府當然要處理掉。就像酒客都已經喝醉酒了，代客停車的業者還把鑰匙交還酒客，讓酒客醉醺醺的開車回去，業者也有道德責任。

對於網路號召聚眾鬥毆的規範，徐國勇表示，法律會做相關修正，目前還在與法務部、警政署、調查局相關執法機關討論，預計一、兩週內會提到行政院討論。

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