畫面曝光！82歲嬤騎車過橋摔落溪裡 幸運獲救

2019-03-09 19:15

首次上稿 18:39

更新時間 19:15

［記者林宜樟／嘉義報導］今天全台各地雨勢不斷，嘉義縣民雄鄉今天下午發生墜溪意外，82歲阿嬤騎機車行經一座產業道路便橋時，疑路面潮濕導致機車打滑，連人帶車墜落溪裡，由於溪水因下雨非常湍急，警、消人員獲報趕緊前往救援，趕緊將阿嬤救上岸，送醫急救。

嘉義消防局今天下午4點56分獲報，民雄鄉山中村牛稠溪產業道路便橋下，有民眾墜落牛稠溪裡，現場人員到場發現是一名阿嬤落水，搶救人員先架梯下橋，先將阿嬤移至安全處，因為阿嬤無力爬梯，改利用吊臂救援，5點42分時將她吊掛上岸，阿嬤意識清楚，腰部、尾椎疼痛，送往嘉基醫院救治。

據現場目擊民眾表示，阿嬤騎機車經過該處便橋，因突然打滑就往橋下摔落，該橋約5公尺高，很幸運，沒有釀成嚴重傷勢，仍清醒，自行躲在橋墩後，避免被水衝走，消防局也及時到場救援。

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