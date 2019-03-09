他偷竊被抓竟在拘留室「打手槍」 法警阻止遭打飛眼鏡

2019-03-09 17:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市林姓男子欲行竊機車置物箱內財物，被員警當場發現逮捕，移送新北地檢署等待複訊時，林男竟在拘留室脫光裸體手淫，法警發現後勸導制止，反被林男揮拳毆打，連眼鏡都被擊飛，新北地院日前依攜帶兇器竊盜未遂罪，判處林男有期徒刑8月；傷害罪部分處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，去年11月10凌晨2時許，林男行經新北市板橋區重慶路，見侯男機車停放於該處，趁無人注意之際，持美工刀將機車座墊掀起，徒手翻置物箱，欲竊取該機車置物箱內物品，恰巧一名警員巡邏經過立即制止，當場逮捕林男，並依涉犯竊盜罪將他移送新北地檢署複訊。

未料林男在新北檢拘留室等待檢察官訊問前，竟脫光衣服開始打手槍，法警發現後上前拍肩勸導制止，林男卻不爽出拳毆打法警，還打飛法警眼鏡，當場又罪加一等。

審理時，林男否認犯行，辯稱美工刀是要用來切香菸濾嘴用的，且他沒有偷到東西，至於在地檢署拘留室，是叫法警不要再靠近他了，他覺得很不舒服，揮拳並沒有瞄準法警。

法官依據監視器畫面及證人指證，不採信林男辯詞，認為他欠缺尊重他人財產權益的觀念，危害社會治安；遭逮捕留置拘留室內時，還對法警揮拳相向，無視國家法治，犯後毫無悔意，依攜帶兇器竊盜未遂罪，判處林男有期徒刑8月；傷害罪部分處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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