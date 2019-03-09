車窗被敲破難道遭挾怨報復？ 原來凶手是它

2019-03-09 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓女市民日前發現愛車車窗疑遭鐵鎚敲破，她忖思不曾與人結怨怎會遭敲破車窗挾怨報復，隨即向警方報案想要找出兇手，警方調閱路口監視器才發現該案並非蓄意毀損，而是一輛貨車移動車輛時，為了卸貨而敞開的兩片厚重鐵門，其中一片結結實實地敲上黃女愛車導致車窗破裂，這下真相大白，貨車駕駛也被開單告發。

台中市第三分局交通分隊警員蔡政翰上週獲報，黃女愛車停放在東區育英路旁，左後車窗無端被敲破，經調閱監視器還原現場，畫面中只見一輛貨車並排卸貨占用了整個車道，當時對向另輛大貨車因會車空間不足無法順利通過。

貨車司機見狀上車移動車輛，此時卻犯了一個致命的疏失，為了卸貨而敞開的兩片厚重鐵門，由於司機急著移車沒有先關上，貨車移動不過幾秒鐘，敞開的一片鐵門就像1支大榔頭，結結實實地敲上黃女愛車，貨車司機察覺有異雖下車查看，卻若無其事繼續卸貨，3分鐘後逕將車輛直接開走，才讓黃女一度誤以為遭挾怨報復。

警方通知57歲的吳姓貨車駕駛到案，他表示雖有聽見碰撞聲，但以為是鐵門撞上自己的後車斗，不知道有撞到其他車輛，還辯稱以為該車車窗原本就破了，然從監視器清楚可見，吳男移車時後車斗鐵門碰撞被害車輛車窗的剎那，不但讓該車劇烈搖晃偏移，甚至因此啟動防盜警報器讓警示燈不停閃爍。

且吳男立即下車查看時，眼睛還瞄了破車窗一眼，甚至將還插在該車左後車窗附近的鐵門收妥，事後竟推託不知情，實在令人傻眼；分隊長蔡興邦表示，吳男因故擦撞路邊停放車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，吳男仍不得離開現場，已針對其逃逸行為依規定舉發。

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