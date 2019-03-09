疼曾孫不成 7旬老婦反淪為竊嫌

2019-03-09 14:48

〔記者歐素美／台中報導〕73歲詹姓老婦，為疼曾孫，路過台中市大雅區民富街時，見江姓民眾住家花盆裡的小鳥造型裝飾可愛，竟順手牽羊準備帶回家給曾孫玩，江姓民眾報警處理，警方調閱監視器，到案發地點沿路詢問當地民眾，確認竊賊為詹姓老婦，被害人見老婦年事已高，為討曾孫歡心才犯錯，同意雙方私下和解，但竊盜屬公訴罪，警方仍依竊盜罪將詹婦函送。

豐原分局馬岡派出所於本月4日接獲男子報案指出，其位於大雅區民富街的住家，盆栽內擺放小鳥造型裝飾品遭竊，雖然遭竊的東西並不昂貴，但擔心放任這種行為，恐日後又有東西被偷，才決定報警。

警方調閱監視器，發現竊嫌為一名年約70歲的婦人，經詢問附近社區住戶，皆表示該名老婦並非社區住戶，也沒有人認識她。

警方調閱監視器後掌握老婦樣貌，並依其徒步行走方向研判，應是附近住戶，本月8日至案發地點附近搜巡，並詢問當地民眾，確認老婦為73歲詹姓婦人。

詹姓老婦表示，本月2日下午至民富街附近散步運動，見被害人盆栽上有兩支小鳥造型裝飾品，十分可愛，越看越喜歡，心想有兩支拿一支回家送給曾孫，小孩應該會很開心，因認為該東西不值錢，應該不會怎麼樣，直到警方找上門，才驚覺事態嚴重，立即將還未拿給曾孫的贓物交給警方。

警方事後通知被害人前來領回贓物，被害人見老婦年事已高，且是為討曾孫歡心才下手行竊，同意和解，但竊盜屬公訴罪，詹婦雖取得被害人原諒，警方仍依竊盜罪嫌將其函送台中地檢署偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/