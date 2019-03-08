3/8 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-03-08 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月8日）開獎的第108000027期大樂透、第108000058期雙贏彩，頭獎均摃龜。第108000058期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由屏東縣屏東市瑞光里歸仁路176號1樓的「賜億發投注站」開出。

第108000027期大樂透中獎號碼為「03、11、15、25、31、48，特別號：36」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共38注中獎，每注可得4萬2709元；肆獎共76注中獎，每注可得1萬3728元；伍獎共1641注中獎，每注可得2000元；陸獎共2167注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2894注中獎，每注可得400元；普獎共3萬591注中獎，每注可得400元。

第108000027期49樂合彩中獎號碼為「03、11、15、25、31、48」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共146注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3792注中獎，每注可得1250元。

第108000058期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、07、08、09、12、13、14、16、18、20」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共262注中獎，每注可得500元；肆獎共3318注中獎，每注可得100元。

第108000058期今彩539中獎號碼為「07、08、17、28、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共6554注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2130注中獎，每注可得50元。

第108000058期39樂合彩中獎號碼為「07、08、17、28、33」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共170注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6572注中獎，每注可得1125元。

第108000058期3星彩中獎號碼為「306」，正彩共48注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000058期4星彩中獎號碼為「6984」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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