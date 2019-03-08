3/8 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：03、11、15、25、31、48，特別號：36。
49樂合彩：03、11、15、25、31、48。
雙贏彩：03、04、06、07、08、09、12、13、14、16、18、20。
今彩539：07、08、17、28、33。
39樂合彩：07、08、17、28、33。
3星彩：306。
4星彩：6984。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）
雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）
今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）
3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）
4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）
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大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）
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雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）
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今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）
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3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞57彩券王）
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4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）
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