3/8 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2019-03-08 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：03、11、15、25、31、48，特別號：36。

49樂合彩：03、11、15、25、31、48。

雙贏彩：03、04、06、07、08、09、12、13、14、16、18、20。

今彩539：07、08、17、28、33。

39樂合彩：07、08、17、28、33。

3星彩：306。

4星彩：6984。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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