商旅與應召站合流 警逮19外籍賣淫女...小「熱巴」最夯

2019-03-08 15:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中山區的「天天旅館」、「紅人旅館」涉嫌與人口販運集團和應召站合流，專門容纳以「假觀光、真賣淫」的方式來台的外籍女子。警政署督察室經長期蒐證，昨日在兩處查獲應召女郎19名，其中，泰國籍13名、中國籍5名、越南籍1名，和嫖客9名。

其中，一名泰國籍的賣淫女因容貌酷似中國當紅女星迪麗熱巴，成為應召站的超級紅牌，接客應接不睱。至於另一名越南籍的丕姓女子，遇警查捕差點自4樓跳下，幸被警方及即攔阻。

此外，警方同步逮捕謝姓和陳姓應召站負責人，查出這兩應召站幕後的跨國人口販運集團同為張姓男子，今日詢後先依妨害風化罪嫌移送台北地檢察署，另將再會同移民署等單位共同偵辦。

警方表示，應召站業者利用網路通訊軟體「LINE」張貼色情廣告，提供應召站小姐名單及服務項目，由機房人員與嫖客洽談價格及性交喜好後，再聯繫嫖客至指定旅館從事性交易從中抽成，牟取暴利。

警方經長期查訪、蒐證，兵分多路前往兩處旅館展開收網行動，警方在查緝「紅人旅館」時，簽證已逾期5個月的越南籍的丕姓應召女子，為躲避警察查緝，竟欲從4樓跳窗，千鈞一髮之際，幸賴警政署督察室靖紀組吳姓小組長飛身搶救，及時挽回丕女一命。（15:51更新）

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