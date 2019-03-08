警鎖定9條易肇事路段 加強取締酒駕

2019-03-08 09:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山警分局防制酒駕，鎖定建國、青年路等9條酒後易肇事路段，執行全國性擴大取締酒醉駕車的專案勤務，經警方查獲可依公共危險罪嫌送辦，呼籲民眾開車不喝酒、喝酒不開車。

依據交通部公路總局統計數據，酒駕違規人5年內再犯率高達31%，立法院為遏止酒駕歪風，修正「道路交通管理處罰條例」，將酒駕罰鍰由6萬元提高至9萬元，現行酒駕吐氣酒精濃度每公升0.55毫克調降為0.25毫克，如駕駛人於5年內再犯者，將直接開罰9萬元，當場移置保管其車輛，並且吊銷駕駛執照3年。

根據鳳山警分局統計，上個月取締酒後駕車勤務6次，動員分局警力341人，攔檢盤查汽、機車184件，實施酒測121件，口頭宣導與勸導酒後勿開車183件，共取締酒後駕車違規86件，其中涉嫌刑法185條之3「公共危險罪」者移送法辦者72人。

警方本月持續動員警力加強取締酒駕、防制危險駕駛等專案勤務，並配合警政署對於酒後易肇事路段鳳頂路、國泰路、青年路、光復路、五甲路、保泰路、鳳松路、中山東路、建國路，執行全國性擴大取締酒醉駕車的專案勤務，以防杜酒駕肇事的發生。

警方提醒駕駛人安全是回家唯一的路，每一件酒駕肇事均造成多方家庭難以數計的損失，真正損人不利己，呼籲社會大眾酒後不開車、開車不喝酒，多利用指定駕駛或「搭乘計程車返家等替代方案，遵行醉不上道的守法觀念。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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