三字經問候盤查警 他遭壓制法辦獲不起訴原因是…

2019-03-07 22:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市20多歲汪姓男子行跡可疑，遭員警盤查卻拒檢，涉嫌辱罵員警「兇三小」、「幹x娘」，逮捕過程中還害2名警察受傷，挨告妨害公務及傷害罪，汪男供稱是友人一直傳LINE給他，他覺得煩才會說「叮三小」及「幹x娘」，並非針對員警，新北地檢署勘驗警方密錄器，認定汪男所言可採，傷害罪部分不排除是警察壓制過程中不慎碰觸撞傷，今予汪男不起訴處分。

處分指出，去年11月10日凌晨0點左右，新北市三重警分局永福派出所陳姓所長及江姓警員，在永福街前見汪男行跡可疑上前盤查，汪男拒絕出示證件，還出言辱罵員警「兇三小」及「幹x娘」，2警一聽到立刻以涉嫌妨害公務罪，上前壓制依現行犯將汪男逮捕，過程中雙方發生拉扯，陳姓所長左腳踝挫傷、江員雙手手臂擦傷，再控汪男涉嫌傷害。

檢方開庭時，汪男說，被盤查時友人一直傳LINE訊息給他，手機一直發出叮叮聲，他不耐才會說「叮三小」及三字經，不是在罵警察，也沒有抵抗逮捕，或出手傷害警察，2警受傷應是逮捕過程中自己摩擦到地板造成。

檢察官勘驗警察密錄器錄影畫面，發現在警察盤查時，汪男手機LINE訊息確實發出「叮叮」提示聲，汪男低頭看手機時才脫口而出「兇三小」、「幹x娘」，並非朝著員警辱罵，也未錄到他有任何攻擊員警行為，而且2警所受傷害均是表淺傷，不排除是壓制過程中碰觸或擦撞他處受傷可能，認定汪男涉嫌妨害公務、傷害罪均罪嫌不足不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/