警察在警局「洗錢」！沒犯法還令人稱讚

2019-03-07 14:03

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南分局員警在警局裡「洗錢」成功偵破竊案！

王姓竊嫌夥同2名友人涉嫌到一處夾娃娃機營業處所竊取機台內的硬幣，王嫌警訊時矢口否認，辯稱硬幣是在市場賣豬肉的媽媽要他拿去換錢，斗南分局偵查隊副隊長鄭穎聖當場把硬幣倒入裝有清水的鐵鍋內「洗錢」，鍋內完全沒有油跡，王嫌見謊言被戳破坦承犯案。

63歲王嫌有多項毒品、竊盜前科，上月25日凌晨夥同詹姓、林姓2名友人涉嫌在斗南大同路偷走一台廂型小貨車，開到雲林路時車子拋錨，把車子丟棄在路旁。

26日清晨王嫌3人再次涉嫌到西螺偷車代步，前往彰化北斗一處夾娃娃機營業處所涉嫌以油壓剪破壞機台，竊取裡面的10元硬幣，得手後3人平分，王嫌分得811枚10元硬幣。

斗南分局斗南派出所員警調閱監視器鎖定王嫌竊車，在王嫌斗六租屋處埋伏多時，26日中午左右當場逮到王嫌，從其身上取出海洛因及用塑膠袋裝的811枚10元硬幣。

王嫌坦承竊車，但矢口否認偷錢，辯稱811枚硬幣是在市場賣豬肉的媽媽要他拿去換紙鈔，鄭穎聖靈機一動拿出裝有半鍋清水的鐵鍋，把硬幣倒入鍋內，水面上完全沒有油跡，王嫌伏首認罪。

斗南警方循線逮捕詹姓共犯，另一名林姓嫌犯仍在逃，訊後依違反毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌將王嫌移送法辦。

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