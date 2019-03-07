他ATM前密集提款被當車手 警查知原委…心酸

2019-03-07 12:05

〔記者許國楨／台中報導〕有智能障礙的林姓男子月初自高雄北上台中訪友未果，連續兩天睡在路旁身上錢都花完，跑到郵局ATM插卡提款時因餘額不足錢都出不來，他站在ATM前反覆嚐試十多次，詭異舉動引起警方注意以為是車手盤查，結果查出是通報協尋的失蹤人口，趕緊通知家人北上領回，誤會一場。

台中市第二分局育才派出所巡佐張升竑前天下午執行斬手行動（查緝詐騙車手）勤務，巡經北區三民路上的郵局時，發現一名男子站在ATM前領款持續操作了十幾分鐘，卻始終領不出錢，怪異行為引起張員好奇，依經驗法則懷疑可能是車手正在測試提款卡並檢視人頭帳戶內是否有贓款匯入，主動上前盤查。

未料男子見警方上前出示證件要盤查，立即轉頭欲離開，張員不敢大意馬上攔下並通報線上警網支援，當警方以警用行動電腦查詢後赫然發現，對方是43歲的林姓男子，且是高雄市前鎮分局月初所通報的智能障礙失蹤協尋人口。

林男表示，原本北上台中找朋友，但是地址不正確找不到人，無人依靠下已連續2天都睡在路邊，稍早因身上錢準備到郵局ATM領款，但是插卡後錢卻都領不出來，才會一直在提款機前試操作，沒想到剛好被員警發現盤查，因為看到警察會害怕才想要趕緊離開。

警方查看林男提款卡是因餘額不足關係才領不到錢，確認身分後將其帶返所撤尋並通知家屬，林男年邁雙親接到警方尋獲電話，開心的立即從高雄搭車北上，對於警方執勤發揮察言觀色，以及熱心為民服務的精神深表感謝。

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