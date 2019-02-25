澳門男來台觀光兼詐騙車手 法官輕判免入獄

2019-02-25 12:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅21歲的澳門籍男子李志恆，去年8月到台灣觀光，逛逢甲夜市之後化身為詐欺集團車手，領取6萬元贓款後，遇員警盤查而被捕，檢方認為他假觀光之名，加入詐欺集團到台灣當車手，依違反組織犯罪防制條例等起訴，他趕緊賠償被害人6萬元，法官認為他只是隨機擔任詐欺車手，僅依加重詐欺取財罪判刑1年，宣告緩刑2年，免除牢獄之災，可再上訴。

判決書指出，澳門男子李志恆於去年（2018年）8月28日到台灣觀光，他自稱遇到一名有廣東口音男子搭訕，以每次5000元台幣酬勞，委託他領款，領款後可立即返回澳門，台灣警察抓不到他，他遂於同年月30日深夜，逛完逢甲夜市之後，戴口罩到郵局領款，卻被巡邏員警撞見逮捕，台中地檢署依詐欺取財罪、參與組織犯罪等法條起訴。

判決書指出，同年月29日，有人假冒高雄市警察局員警，打電話向張姓女被害人誆稱，張女的銀行帳戶涉入販毒，必須先把郵局帳戶與密碼交出，讓警方調查資金出入，之後，騙徒又假冒是檢察官，要求張女把50萬元定期存款解約，轉存到郵局帳戶，張女在30日完成騙徒指定的工作，當天深夜李男就領走6萬元。

李男承認是車手，但他否認加入犯罪組織，宣稱自己只是被搭訕，隨機當車手領款，台中地院一審採信他的辯詞，認為他無前科，已賠償對方6萬元，僅依詐欺取財罪輕判徒刑6月，可易科罰金，台中地檢署不服判決上訴，指控李男到台灣旅遊，身上卻無足夠的現金或信用卡，觀光行程也不多，顯示他是到台灣是當車手而非觀光，應以參與組織犯罪論刑。

台中高分院認為，無證據顯示李男有組織犯罪集團、且持續參與詐騙的犯意，不過，一審依普通詐欺取財罪論罪，但李男當車手，與詐欺集團其他成員超過3人，應以加重詐欺取財罪論罪，據此撤消原判，改依加重詐欺取財罪判刑1年，但考量他認罪且賠償對方，宣告緩刑2年，免除牢獄之災，可再上訴。

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