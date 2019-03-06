酒駕到殯儀館上課、看大體？ 官員：需尊重死者家屬

2019-03-06 14:23

〔記者謝君臨／台北報導〕針對酒駕累犯是否到殯儀館上課、觀看大體等「震撼教育」，內政部長徐國勇今表示，這部分有要取得社會共識，應做相關民意調查；法務部政務次長蔡碧仲也認為，這必須要有社會共識，如果被害人跟家屬反對的話也不宜；交通部政務次長黃玉霖則說，當然要看被害人及家屬意願，會再研議。

立法院內政委員會今針對「酒駕猖獗—如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」議題，邀請內政部長徐國勇、法務部次長蔡碧仲及交通部次長黃玉霖等官員進行業務報告並備質詢；親民黨立委陳怡潔則針對近期加強酒駕的道安講習，詢問相關部會這樣的方式是否可行，「真有效嚇阻酒駕，有尊重到喪家嗎？」。

對此，徐國勇表示，這樣的做法會讓人心理毛毛的，產生震撼作用，但有人認為對往生者不尊重，畢竟這是很嚴肅的場合，叫酒駕者來怪怪的，這樣的方式好不好見仁見智，也有學者反對，就讓主管機關去研議，最後必須取得社會共識。

蔡碧仲認同陳怡潔的看法，強調這是一個生命教育，生命教育不一定要去碰大體，這必須要有社會共識，如果被害人跟家屬反對的話也不宜。黃玉霖則說，這個作法不是強迫性的，要斟酌「社會共識」，如果被害人及家屬反對的話，就如同緩起訴一樣，沒有被害人同意，檢察官不會給予被告緩起訴。

陳怡潔說，如果今天是自己的親人躺在那裏，已經夠心痛了，還要讓酒駕者做震撼教育，情何以堪？如果要對喪家展現完全的尊重，不要做出二度傷害，就要有完整的配套措施。

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