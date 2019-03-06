酒駕肇事「鞭他一鞭」？ 蔡碧仲：不贊成報復主義

2019-03-06 11:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委沈智慧今於立法院質詢時表示，酒駕肇事雖修法重罰，但不論是死刑或無期徒刑，很多人都罰不怕，建議引進新加坡的鞭刑，酒駕致人重傷就鞭他一鞭，致人於死再鞭一鞭，死亡人數越多就一路加上去；對此，法務部政務次長蔡碧仲持反對意見，認為立法要根據世界潮流，才是進步的立法。

立法院內政委員會今針對「酒駕猖獗—如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」議題，邀請內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，以及司法院、法務部、交通部等單位進行業務報告並備質詢。

立委沈智慧質詢時提到，對於酒駕再犯致人於死者，目前修法已有共識，刑度提高到無期徒刑甚至死刑，但很多人罰不怕，大家最怕的，其實是鞭刑；沈認為，酒駕是萬國公敵，現在民氣可用，建議法務部對此進行民調，詢問民眾看法。

沈智慧指出，新加坡的鞭刑，連美國總統都要打電話去求情，她建議，酒駕肇事重傷者，就鞭他一鞭，他怕不怕，再犯肇事致人於死者，鞭第二鞭，死三人，就一路加上去，

對此，蔡碧仲說，法務部歷來有針對是否引進鞭刑此一議題，在諸多場合進行諸多論述，但鞭刑違反現行的刑事政策，是一種「報復主義」；新加坡的鞭刑是當初英國殖民時所留下，現在英國已廢除鞭刑，全世界採用鞭刑者寥寥無幾，此舉也違反國際反酷刑公約，立法要根據世界潮流，才是進步的立法。

沈智慧則說，蔡碧仲「此言差矣」，酒駕造成多少家庭破碎，她將對此進行民意調查，如果民意支持，到時行政部門也只能尊重民意。

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