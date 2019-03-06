封城掃蕩 桃園警起出槍彈與毒品114人送辦

2019-03-06 12:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方4、5日連續兩天執行「封城掃蕩」，共查獲114人送辦，起出1.97公斤各式毒品、改造手槍3把、子彈5發，其中江姓男子持有246公克安非他命，還隨身攜帶改造槍彈，就怕被人黑吃黑。

桃園市政府警察局、各分局共動員963警力，分持搜索票51張、拘票31張，臨檢酒店、KTV、舞廳等213處治安要點，並設置43處路檢點，共查獲114人送辦。

其中江姓男子持有槍彈保護毒品利益，早被警方盯上，警方趁他帶著女友外出時，查獲他持有1把改造手槍、5發子彈，還有246公克安非他命，被警方依毒品罪與違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

另外，保安警察大隊4日凌晨3點多，在桃園區中正路攔查一輛左搖右晃的自小客車，追上前攔查，起出1公斤K他命；楊梅警分局也查獲徐姓男子持有海洛因197.28公克、安非他命22.29公克、電子磅秤等，除將徐男送辦，也將持續追查毒品來源。

蘆竹警分局在蘆竹區龍壽街民宅查訪時，發現應門的是印尼籍移工，就進屋查訪，發現屋內另有4男4女印尼籍逃逸移工，他們看到警察嚇得四處亂跑，但房屋的出入口被警方守住，全都迅速就逮，已交移民署桃園專勤隊接辦調查。

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