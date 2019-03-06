水電工染毒癮 「發揮專長」改槍上網賣

2019-03-06 10:49

〔記者王駿杰／新竹報導〕苗栗一名羅姓水電工，平時月收入3萬多元，卻一時好奇，在朋友慫恿下染上K他命毒癮，之後為了籌錢買毒，甚至利用水電工專長上網學習改造槍枝並兜售，遭到海巡署偵防分署新竹查緝隊、新竹市警局一分局、北部分署第八岸巡隊盯上，上週持搜索票將羅男逮捕，在住處起獲改造金牛座手槍2把。

海巡署偵防分署新竹查緝隊指出，查緝隊接獲線報，指有民眾在網路上兜售改造槍支，為落實打擊槍枝毒品犯罪決心，和新竹警方共同組成專案小組，經蒐證多時，循線找到販賣槍枝的羅男。

新竹查緝隊表示，羅男平時從事水電工，月收入3萬多元，不料他結交損友，整天吸食K他命，導致薪水入不敷出，為了籌措毒資，竟利用水電工專長，上網學習改造槍枝技巧，並販賣牟利。

新竹查緝隊表示，羅男以8千多元至1萬元成本購買槍支零件改裝，之後再以每支8萬元上網兜售，從改槍到賣槍大概賺了10倍，不過高調舉止也引來查緝單位的注意，遭專案小組逮捕，順利起獲槍枝與彈夾。

海巡署指出，未來將持續加強槍彈、毒品查緝工作，以有效打擊犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向海巡署「118」報案專線檢舉，共同維護社會治安及打擊犯罪。

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