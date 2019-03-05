阿里山公路翻車落溝 60歲男駕駛無呼吸心跳

2019-03-05 21:44

〔記者陳璟民／番路報導〕嘉義縣台18線阿里山公路牛埔仔路段（阿里山國家風景區管理處附近），今晚約8點50傳出一名60歲男子駕車翻覆，衝落側溝且車身四輪朝天，消防單位獲報動員搶救，到場發現駕駛已無呼吸心跳，送往嘉義市聖馬爾定醫院急救中，警方正調查車禍原因。

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