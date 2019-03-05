「西門慶」騙帳號盜走虛擬寶物 判關40天

2019-03-05 11:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子徐凱彬2017年8月初冒用柯姓男子的名義登入網路遊戲後，騙取其張姓友人的帳號密碼，並將張男持有的虛擬寶物轉到自己遊戲中暱稱為「西門慶」的帳號內。張男與柯男連繫後，方知柯男遭人盜用帳號，對徐男提告。基隆地方法院認定徐男觸犯妨害電腦使用罪，判處拘役40天，得易科罰金。

檢警調查，徐男猜出柯男遊戲內的密碼後，立刻登入遊戲中，並冒名與柯男的張姓友人攀談，讓對方誤以為自己就是柯男，交出遊戲內的帳號密碼。

徐男得手之後，將張男遊戲帳號內的虛擬寶物轉進自己的帳號中，柯、張二人感覺有異，相互聯繫，方知柯男帳號被盜，張男也遭到波及。

警方利用網路ip位置鎖定在基隆上網登入遊戲的徐男，並將他約談到案說明。徐男自知犯罪行為都有電磁紀錄，根本逃不掉，承認所有犯行。

徐男向法官表示，有想要賠償對方，一時籌不到那麼多錢可以還，需要一點時間，但被害人不願意等待，所以無法達成和解。

法官認為，考量徐男的犯罪動機、目的、手段、所得利益及柯男等人所受損害，判處徐男拘役40天，得易科罰金4萬元。

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