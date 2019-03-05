寶可夢中年「宿敵」相見 2大叔滾地決鬥

2019-03-05 00:18

〔記者王捷／台南報導〕寶可夢機台推出後掀起另一波旋風，林姓男子與方姓男子已是年過40的「寶可夢大師」，但方男每次去文具行要玩機台，都遇到林男卡位，兩人關係猶如「宿敵」，4日晚間林男又佔了機台，方男在後方排隊，但林男炫耀，他已經準備300元零錢要玩很久，方男不爽嗆了聲國罵繼續排隊，結果兩人先有口角，後來比了場「真人寶可夢」，2人在地上滾了5分鐘，通通被送到警所。

寶可夢tretta機台，推出後不僅小朋友喜愛，還釣出一堆「資深」大師，很多成年人仍對寶可夢機台癡迷，寶可夢機台玩一次要30元，可以選擇快刷捕獲，或是進入關卡擇與遇到的寶可夢戰鬥。

只要在機台裡面收服寶可夢，就可以拿到一張塑膠製卡片，卡片上會印有在遊戲中捕獲的寶可夢，但是卡片數量有限，常常卡片一補新，就會有資深玩家佔著機台，用銀彈把卡片打光，要等到下一次補卡才能打到卡片。

方男也是台南的資深寶可夢大師，但是林男有如他人生中的「宿敵」，每次到新卡片一來，方男就急著趕快下班到文具行，偏偏每次都遇到林男佔著機台，幾次以後兩人在文具店相見都分外眼紅，4日晚上林男發誓一定要玩到機台。

林男看到方男像背後靈一樣在背後排隊，不時發出不耐煩的聲音，他就炫耀說，他已經換了300元的硬幣，要方男早點回家，不必等了，方男一聽氣得罵國罵，拿起，仍繼續等待，林男見狀也沒興致玩下去，兩人起先口角，方男從車上拿球棒想找林男理論，結果林男想搶下球棒，就演變成真人寶可夢決鬥兩人滾地扭打。

這一幕被民眾發現後，立馬上網爆料，有人拿球棒鬥毆，造成附近的居民恐慌，警方到場時，卻只看到2人在地上打滾，最後通通帶回緊警所，兩人互告傷害收場。

另外警方提醒，由於現在網路爆料方便，但是如果在為求證的情況下爆料，影響到公眾的安寧，可能涉嫌社會秩序維護法63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。

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