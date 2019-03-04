皮條客吃好逗相報、媒介少女性交易 還教要說滿18歲

2019-03-04 20:38

〔記者王俊忠／台南報導〕蘇姓男子與16歲少女小雅結識、性交易後，竟打起利用小雅賣皮肉錢牟利的壞念頭，他在網路宣傳媒介小雅前後與7位男客性交易，代價從5千元到2千5百元不等，蘇男每次抽佣5百元，他還教小雅面對男客時要說「自己已滿18歲」，以免客人不安心。台南高分院依兒少性剝削防制條例判這名皮條客2年徒刑。

判決指出，2017年2月間，蘇男與小雅經由網路結識，兩人到旅館性交易，完事後蘇男向小雅說「要幫她安排介紹性交易」，蘇男即上網到一處論壇網站刊登小雅要從事性交易的訊息，從2017年3月8日起，有男客在此論壇看到小雅要性交易的訊息，就以手機LINE與蘇男聯絡、談妥與小雅的性交易價格、時間及地點。

其後，蘇男再聯絡小雅，請小雅到指定地點，由男客載到汽車旅館或由蘇男開車接送小雅到汽車旅館，與男客進行性交易，前後從2017年3月8日到3月22日共有7次，性交易價格從5千元到2千5百元不等；蘇男則在小雅每次完成性交易後抽佣5百元。

開庭時，小雅說，她有跟蘇男說過「自己未滿18歲」，蘇男告訴她，客人如有問妳，就要講是18歲。她自己也在交友軟體登載年齡是19歲，因為未滿18歲不能註冊，且客人問時，自己會說快19歲了，怕客人覺得跟未成年人性交易不好、不安心。

法官考量蘇男之前即曾有媒介少女與人性交易的前科、獲判緩刑兩年，竟不知悔改、再犯相同之罪，合併判蘇男2年有期徒刑、併科罰金3萬元，還可上訴。

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