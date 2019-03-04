想拚「5度無關」？繳清罰款隔天又酒駕 這回確定要坐牢

2019-03-04 16:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市嚴姓男子去年繳清酒駕罰款，隔天又喝酒開車上路被查獲，經高雄地院依公共危險罪，判處徒刑8月後不服上訴，高雄高分院認為他5度酒駕，情節重大，判決上訴駁回，確定要入監服刑。

判決書指出，2018年8月10日晚上，嚴男在朋友住處飲酒後，開著小貨車要返家，途經同盟一路與松江街口，和宋姓女子騎的機車擦撞，酒測值為0.7毫克，被依公共危險罪送辦。

嚴男辯稱吃薑母鴨，不知裡面酒精那麼重，地院法官調查，他明知薑母鴨有加米酒，應可預知所含酒精濃度高，且酒測值遠高於法定標準0.25毫克，事證明確，並認為他5度酒駕，情節重大，判處徒刑8月。

嚴上訴表示，他身負房貸，妻子為外籍配偶及家中有年長雙親要撫養，重擔全在他身上，並與對方達成賠償共識，請求從輕發落。

2審合議庭法官指出，國家曾給他多次緩起訴、易科罰金，卻不知記取教訓，認定這種處分無法預防他再犯，且考量目前社會因酒駕致傷亡人數不斷攀升，他日後若再酒駕導致更嚴重死傷，恐更難承受後果，判維持原判決，須入獄服刑。

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