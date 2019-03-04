製造假資料設立公司 負責人違反公司法判關55天

2019-03-04 13:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名胡姓男子前年3月為了成立數位公司，透過某代辦公司辦理登記，代辦公司將資料轉交給李姓記帳士後，他竟偽造金流資料，表明收足股款，向經濟部申請核准設立該公司，損害經濟部管理公司設立登記正確性。基隆地方法院審理後，認定胡男、記帳士觸犯公司法，分別判處拘役55日緩刑2年、有期徒刑3月，均得易科罰金。

檢調調查，胡男上網找代辦公司協助辦理公司設立登記，該代辦公司將相關資料交付給李姓記帳士後，由其稅務記帳報稅代理人事務所協助辦理相關事項。李姓記帳士明知胡男未交付1百萬的股本款項，竟先將自身的1百萬轉進胡男欲設立的公司帳戶內，隔天再將款項轉到自己的帳戶內，佯裝成胡男公司的1百萬股款已經收足，接著備齊資料到經濟部中部辦公室辦理登記。

承辦人員僅進行形式審查，誤認定資料均符合規定，將不實事項登錄，核准胡男設立登記公司。

胡男及辦理登記的記帳士，均向法官承認犯行。法官認為，依公司法立法旨意，公司資本是公司經濟活動及信用基礎，除了公司設立時需載明公司資本額，並應收足相當於資本額的現實財產，成立後至解散前皆應力保資本額；已毫無資產基礎公司從事營業，會損害一般債權人，所以公司負責人應確實將應收足，並補得發還或任由股東回收。

胡男與李姓記帳士行為已經違反公司法，分別判處胡男拘役55日得以科罰金5萬5千元，緩刑2年，並支付國庫5萬元；李姓記帳士則判處有期徒刑3月，得易科金9萬元，並沒入不法所得5千元。

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