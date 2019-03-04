比特犬兇錯人！男子不滿被狂吠直接拿獵槍開轟

2019-03-04 12:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕比特犬凶狠出名，但在宜蘭卻踢鐵板！宜蘭縣林姓男子不滿任姓鄰居飼養的比特犬性情兇悍，去年8月11日晚間持自製獵槍朝比特犬射擊，造成比特犬重傷倒地，宜蘭地方法院依違反《動物保護法》，判林男拘役40天，併科罰金20萬元，自製獵槍沒收。

判決指出，家住蘇澳鎮的林姓男子，不滿任姓鄰居飼養的比特犬性情兇悍，且時常對林男追咬狂吠，去年8月11日晚間10時許，拿著自製土造獵槍後，跑到住處後方隊比特犬開槍。

任男聽聞槍聲後出外查看，發現愛犬後肢麻痺無法站立，肢體嚴重殘缺，當場立即救治並報請處理；警方獲報後隔日持搜索票赴林男住處搜索，當場查扣獵槍1支。

承審法官認為，動物雖是法律上所稱之「物」，但仍有其生命，同對外界所施以其身之事有所感受，與一般無生命之物品有別，人類既與動物同存於地球環境，自當尊重動物生命，不應對之為任何騷擾、虐待或傷害行為。

宜蘭地院調查，林男無視動保法尊重生命、保護動物的立法意旨，僅因比特犬性情兇悍，且對其追吠，未思索與鄰居理性溝通解決問題，就持獵槍射擊比特犬，且迄今未與任男和解及賠償損失，所為實屬可議。

不過法官考量林男犯後坦承犯行，態度尚佳，無前科，最後判拘役40天，可易科罰金4萬元，另併科20萬元罰金，犯案的土造獵槍沒收，至於持有土造獵槍部分，檢方偵結不起訴。

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