恐佈！比特犬爆衝闖入民宅咬傷虎斑狗

2019-03-02 15:57

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南昨天發生比特犬衝入民宅咬傷綁在屋內的虎斑狗，曾姓飼主無奈把影片及照片po上臉書，詢問網友該怎麼處理？引起網友討論，飼主表示，比特犬飼主已道歉，他po文的目的是希望飼主們出門遛狗要繫繩，確保用路人安全。

曾姓飼主指出，昨天下午3點40分左右，一隻黑色比特犬突然闖入屋內，攻擊家裡飼養的虎斑狗，家裡的狗因綁著無法反擊，肚子跟右後腿多處被咬傷，狗綁在家裡竟會被咬傷，實在太離譜了，為引起其他民眾注意才在臉書po文。

曾姓飼主po文後引起網友討論，多數網友要他報警處理，以免下次咬傷人；斗南派出所所長陳奎谷看到po文主動留言請飼主與派出所連繫，由於比特犬性情凶猛，前不久才發生咬死流浪狗事件，員警找到比特犬的主人勸導下次帶出門一定要繫繩。

曾姓飼主說，比特犬飼主已主動向他道歉，也願意賠償狗的醫藥費，所以他不會提告，希望藉由這事件能提醒所有狗飼主，出門遛狗一定繫繩，以免狗的突發舉動造成憾事。

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