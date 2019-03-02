男子離家失蹤4天 再見卻已成亡魂

2019-03-02 12:54

［記者陳恩惠／台北報導］民眾今天清晨前往關渡碼頭附近運動時，在淡水河面上發現有物體載浮載沉，靠近查看後赫然是1具男性浮屍，嚇得連忙報警，警消獲報後將屍體打撈上岸，初步清查是，上個月底家人緊急協尋的林姓男子，目前已連絡兒子前來指認。

消防局119勤指中心今天清晨6時39分接獲民眾報案，表示位於關渡碼頭附近的河面上，有具浮屍，立刻派出2輛消防車拖著小艇，以及1部救護車共7名救難救護人員前往，打撈上岸後，發現是名長髮及肩的男子，雖然外觀因泡水多日，些許腫脹難辨，但仍能看出身材瘦高，轄區關渡派出所員警認出，疑似數日前家屬緊急協尋的男子。

據悉，56歲的林姓男子，長期受精神疾病所苦，家屬上個月26日發現林男出門未歸，立刻到警所報案，家屬說，林男因疾病纏身有輕生念頭，沒想到真的投河自盡，讓家屬難過不已。

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