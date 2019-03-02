飲料店怒PO禿頭賊照 網友歪樓：以為裝成韓市長就能掩飾

2019-03-02 13:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名禿頭神似高雄市長韓國瑜的黃姓慣竊，農曆春節期間潛入一家飲料店偷走11萬多元，店家除營收損失還差點連員工薪水都發不出來，氣的將行竊過程PO到臉書社團討公道，網友紛留言「韓國魚？蘇貞昌？」、「以為裝成韓市長就能掩飾，門都沒有」，警方則在案發一週內迅速逮人追回剩餘贓款，籲其他被害人指認。

警方調查指出，一名竊賊大年初四當天上午先侵入西屯區惠中路一戶民宅竊得5300元，中午則到青海路上一家飲料店，趁著店員春節連假最忙碌的時候，從後門潛入店內偷走一只內有11萬2000元的黑色包包，由於包包內除營收還有員工薪水，業者除立即報警並將監視器拍下的行竊過程上傳臉書社團「爆料公社」，希望大家能共同提防並揪出無良竊賊。

由於竊賊禿頭樣貌，神似高雄市長韓國瑜，網友看到影片紛紛留言，「韓國魚？蘇貞昌？」、「以為裝成韓市長就能掩飾，門都沒有，我一樣支持韓市長」，還有人說「此賊膽大妄為，必須抓捕法治，絕不可輕饒，以除賊心」、「太誇張」，「真他媽的大膽咧，營業時間闖入」、「超誇張，會不會去你們店消費過，看起來很了解你們都會在前面」。

而轄區第六分局何安派出所獲報立即展開調查，根據店家描述竊賊特徵，迅速鎖定列管的41歲黃姓慣竊涉嫌，經調閱路口監視器逐一比對追查，一週內循線到黃男住處逮人，追回7萬多元贓款，他坦承犯案，辯稱因缺錢過年才會行竊犯案，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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