警清剿天道盟文山會 23歲「不點哥」被點名送辦

2019-03-01 09:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟文山會綽號「不點」的男子柳堅鑠，涉嫌長期盤踞在台北市文山區一帶，動輒暴力討債，糾眾滋事；年僅23歲的柳嫌並利用自己年輕易和青少年拉近關係的機會，藉以吸納中輟生進入幫會堂口。台北市刑警大隊偵七隊根據蒐證，將柳嫌等8人檢肅到案，依組織犯罪、恐嚇、強制、妨害自由、傷害等罪嫌，分別移送台北地檢及少年法庭偵辦。

北市刑大偵七隊是接獲情資，得知綽號「不點哥」的嫌犯柳堅鑠，涉嫌以文山區一帶為勢力範圍，期間帶隊參與多場幫派公祭，並親率或指揮教唆成員從事暴力討債、恐嚇取財等犯罪行為，並以此為經濟來源。

警方蒐證發現，柳嫌等人多次在地盤內的KTV飲酒作樂，再以消費糾紛後翻桌，讓商家敢怒不敢言，甚至不敢提告，另為討債，以假消費真討債、三秒膠、照片簡訊恐嚇等方式，逼迫多位被害人還錢。

此外，柳嫌等10多人在去年間，針對某機車行，眾人手持鋁棒砸毀重型機車外殼，行徑囂張，並被「黑色豪門企業」和「爆料公社」刊出，並指明就是「文山會」的幫派分子所為，引起社會側目。

警方同時查出，「文山會」為壯大聲勢及地盤權利分配，唆使手下魔掌伸入校園，吸收多名中輟青少年及在學未成年學生加入，如對方有意脫離組織，必遭毆打或收取「退出費」。

警方經半年縝密蒐證，日昨分別至北市及新北等地區執行拘提，逮捕柳等4人及黃姓少年等4人檢肅到案，查獲大麻、鐵棍、甩棒等證物。

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