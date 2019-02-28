女嬰屍狠心丟廚餘桶 星國情侶當天火速搭機離台

2019-02-28 18:02

〔記者陳薏云／台北報導〕新北市新店區一間環保回收公司莊姓男員工，26日整理廚餘割破黑色塑膠袋，發現女嬰屍體，警方從昨日連夜調閱監視器，發現女嬰疑似被丟在昆明街上一間燒肉店的廚餘桶，丟棄時間疑為26日凌晨3時許，另從附近監視器中鎖定一名黑衣男子，再細細追查，目前鎖定一對新加坡籍情侶，疑似特地來台生產，才大腹便便來台灣，2人案發當天下午退房，離境返回新加坡。

警方調閱監視器，發現燒肉店25日晚間11時許將垃圾桶推下樓後，環保公司於凌晨5時許將垃圾收走，因此研判女嬰遭丟棄的時間約莫於26日零時至凌晨5時。但因該處無監視器照向垃圾桶，警方只能從周邊監視器開尋找蛛絲馬跡。

警方後於監視畫面發現，26日凌晨3時許，一名黑衣男子提著黑色塑膠袋，在細追查，發現疑似為新加坡籍情侶，投宿萬華區旅館，並在旅館房間內採集到血跡，據旅館表示，2名外籍人士於案發當天就已退房，檢警緊急聯繫境管，但發現兩名22歲情侶已經離境返回新加坡，將會聯繫相關單位協助緝捕。

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