廚餘桶嬰屍警鎖定萬華地區找棄屍者 擇定下月5日解剖

2019-02-27 18:34

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一間環保回收公司莊姓男員工，昨整理廚餘割破黑色塑膠袋，發現女嬰屍體，警方從昨日連夜調閱監視器，已排除大安、大同及中山等區域，目前已縮小範圍鎖定萬華區昆明街附近，積極調閱監視器查緝中，另檢方也訂於3月5日解剖，釐清女嬰死因。

原先駕駛及同車清潔員向警方表示，當晚收垃圾時，對大同區迪化街一處垃圾桶有印象，懷疑該黑色塑膠袋就是在那邊收到的，專案小組不敢大意，立即前往調閱大量監視器，卻毫無所獲。

經過漏夜排除和調查，專案小組依照駕駛記憶，更換地點到台北市萬華區，從一開始比對資料，回收車路線所經過的100多個點，到今日為止，已經縮小至萬華區昆明街、峨嵋街一帶，但該處又有多達近20個收垃圾點，警方仍在積極調閱監視器及查訪中。

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