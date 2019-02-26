廚餘桶撈出嬰屍 可憐女嬰連眼睛都未睜開就遭棄

2019-02-26 16:29

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區柴埕路某垃圾集中場今天上午發現一具遭丟棄的女嬰屍，檢警接獲報案後前往勘查，在廚餘桶內發現泡在其中的女嬰，經測量發現，女嬰身長約50公分，面色紅潤，排泄功能也正常，是個健全的嬰兒，且檢警勘驗時，女嬰身體仍相當柔軟，檢警初步分析應該是一出生就遭到丟棄，至於是死後遺棄或生前丟棄仍待解剖釐清。

發現女嬰的環保公司23歲莊姓員工表示，每天都要將回收的廚餘做整理，今上午8時許將每袋廚餘用刀割開塑膠袋倒出時，女嬰就直接掉進整桶廚餘內，莊男仔細一看，發現桶內有一隻小手，再仔細看才發現泡在廚餘內的女嬰，嚇得立刻報警。

檢警到場後，將女嬰從桶內撈出，發現女嬰是足月產出的嬰兒，且身體連著臍帶、胎盤，四肢健全沒有外傷，經測量女嬰約50公分，符合普遍初生嬰兒平均身長，就連警方看到都不捨「是個非常健全的孩子」。

由於女嬰被撈起時，身體尚未僵硬，目前推測死亡時間不超過12小時，至於女嬰究竟是死後遭到丟棄亦或活生生遭垃圾活埋，仍待進一步解剖才能釐清，警方也積極調閱監視器，釐清犯嫌身分及動機。

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