老外太愛台 街頭阻車發汰換烏賊車傳單 強制罪判刑

2019-02-28 09:13

〔記者蔡清華／高雄報導〕來自英國的電腦工程師， 前年9 月30 日 騎自行車行經高雄市左營區自由路與裕誠路口前，見金姓女子騎乘二行程機車停等紅燈，將單車擋在金女前，手持宣傳單（淘汰二行程機車及新購電動機車補助資料）遞向金女，金不予理會，持續阻擋金女離去，還以手機錄影，金女多次以英語要求讓她離開仍不從，最後報警處理被控強制罪，遭橋頭地院判拘役40日，得易科罰金。

該名老外在他的護照上貼上「台灣國」圖貼，發文力挺台灣，還取了一個台灣名字，他說：「我愛台灣！事實上我的第一台筆電、iPod和腳踏車都是MIT」。

他2009年到台灣，在高雄的一間電腦公司上班，為了拜訪在交換學生時期所認識的朋友而來到台北，讓他感受到台灣人民無比的熱情！

這名老外被移送偵訊時堅稱，他是清白的，他並沒有妨害告訴人的自由，用意只是想提醒她二行程機車排放對空氣品質不好，建議她汰換。但金姓女子指證歷歷，警方調閱附近監視錄影畫面佐證，供法院裁決。

橋頭地院法官審酌被告未思以理性方式告知告訴人有關車輛環保事宜，採強暴方式，妨害告訴人行車及離去之權利，判他拘役40日，如易科罰金4萬元，全案可上訴。

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