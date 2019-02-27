「最貪女檢」陳玉珍收賄2300萬 判刑12年定讞

2019-02-27 22:08

〔記者張文川／台北報導〕有「最貪女檢察官」之稱的前高檢署女檢察官陳玉珍，向電玩業者收賄2300萬元，包庇掩護非法賭博電玩店，一、二審都依違背職務收賄罪判刑12年、褫奪公權5年，最高法院今駁回上訴定讞，成為女檢貪污判刑定讞的首例。檢方已啟動防逃。

一審審酌她繳還犯罪所得判她12年徒刑，高等法院二審審理近4年，陳玉珍多次請病假未出庭，在辯論庭還翻供堅稱未貪污，高院認定陳女涉犯違背職務收賄重罪，痛批她擔任檢察官10多年，收賄達6年7個月，嚴重敗壞國家法紀、司法機關聲譽，去年仍判她12年徒刑、褫奪公權5年。

56歲陳玉珍承辦過尹清楓命案等重大刑案，她在1996年認識賭博電玩業者施永華後，施男為尋求陳玉珍包庇電玩店，自1999年12月至2006年6月，按月行賄25萬元給她，她利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴護航。

最高檢特偵組接獲檢舉偵辦起訴，台北地院審酌陳女認罪，並繳還犯罪所得，2014年7月判她12年徒刑，共犯律師郭學廉依洗錢罪被判刑6個月，業者施永華因自首獲免刑。陳女、郭男和檢方上訴二審、三審，但都維持原判。

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