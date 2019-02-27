撞破豪宅立鐘修2萬賠30萬 小家教提告討回「破鐘」

2019-02-27 06:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市男子翁紹偉於2015年間在蘆竹區中山路的「中悅新天鵝堡」豪宅擔任家教，同年6月間他行經社區大廳時不慎摔倒，打破一具歐式豪華立鐘的雕花裝飾，修復價格雖僅要2萬餘元，法院鑑價後認為該立鐘因此在市場上可能已無價值，判決翁男須賠償30萬元、等於重置一個新立鐘的費用；翁男在賠償30萬元後反擊，提告討回瑕疵立鐘，桃園地院民庭判決翁男勝訴，豪宅立鐘暫時易主小家教，全案仍可上訴。

該豪華立鐘高約216公分，事發後已經修復，仍擺放在社區大廳，據住戶表示，如果沒有仔細端詳，其實看不出修補痕跡。

翁男表示，既然他已賠償一個全新立鐘的費用，那原本的瑕疵立鐘應該就屬於他的，因此於賠償30萬元後，即向法院提出請求返還特定物之訴，主張依「民法」218條之1「關於物或權利之喪失或損害，負賠償責任之人，得向損害賠償請求人，請求讓與基於其物之所有權或基於其權利對於第三人之請求權」，要求社區應將瑕疵立鐘交付給他；社區則主張，翁男是因打破立鐘造成社區財產上的損失，依法應承擔給付金錢或實物的賠償責任，沒有理由請求移轉立鐘所有權。

桃院民庭調查，前案法院曾將立鐘破損後的價值送請鑑定，鑑定結果認為，瓷器工藝品損傷的修復程序繁複且市場接受度低，此立鐘修復後無法完全恢復原狀，斷裂處仍可看出痕跡，在瓷器市場上的價值幾乎為零，而判決翁男應賠償重置費用30萬元；民庭法官認為，社區既已獲得重置立鐘的全額費用，等於損害已完全填補了，就無再保有瑕疵立鐘的權利，判決翁男勝訴。

獲悉判決結果，翁男說，他只是個小家教，當初聽到求償金額確實被嚇到，那段期間只能打起精神、拚命上課籌錢，賠償完後就決定反過來提告討回立鐘。

翁男說，他教的是數理科目，過去對法律問題完全沒有接觸，而從被告的角色轉換成原告，全靠自己的力量打官司，「最後的結果對我比較合理吧」；他也質疑，社區既然認為立鐘是重要資產，何以在後續他要求還立鐘的訴訟過程，都沒委託律師答辯。

該社區相關人員對此表示，當初對翁男提出的是「價值損失」求償，而非重置立鐘的費用，將待收到判決書後，由管委會開會討論是否上訴，其他的不便多做回應。

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