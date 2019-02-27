撞破鐘修2萬賠30萬 小家教讓豪宅吐還「破鐘」

2019-02-27

判賠30萬 等同買新鐘

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市男子翁紹偉到蘆竹區中山路的「中悅新天鵝堡」豪宅上家教課，行經社區大廳時不慎摔倒，打破歐式豪華立鐘的雕花裝飾，立鐘雖經修復，斷裂處仍可看出痕跡，市場價值幾乎為零，法院判須賠償重置費用30萬元；翁男賠償後，提告討回瑕疵立鐘，桃園地院民庭判翁男勝訴，豪宅立鐘目前暫時易主翁男。

鐘已修復 豪宅沒重購

2015年6月7日翁男到該社區上家教課，行經大廳時摔倒，打破擺放在旁的立鐘，造成立鐘左側的雕花裝飾掉落破損，雙方協調賠償不成，管委會提告求償54萬餘元，桃園地院判翁男應賠償30萬元，翁男上訴，認為管委會事後僅花2萬3100元託人修復，他打破東西雖然有疏失，但當時管委會並沒有在立鐘旁加裝防護圍欄，也沒提醒民眾要注意立鐘下方的石墊有高低差，認為應負過失責任，要求酌減賠償金額。

法院判無保留鐘權利

高院認為，鑑定報告認定，該瓷製裝飾屬工藝品，價值可能隨時間增長，可不考慮折舊率，管委會花2萬餘元維修，仍可見明顯裂痕、瑕疵，翁男應以金錢賠償。還指出，立鐘設置目的是增加社區美感及品味，如設置護欄反失去本意，難認管委會有過失，駁回上訴確定。

翁男賠錢後，反過來對社區提出民事告訴，爭取原本瑕疵立鐘的所有權，向法院提出請求返還特定物之訴，要求社區應將瑕疵立鐘交付給他，雙方二度對簿公堂。

社區則主張，翁男打破立鐘造成社區財產損失，應承擔給付金錢或實物的賠償責任，沒理由請求移轉立鐘所有權。

桃院民庭調查，前案法官曾將立鐘破損後的價值送請鑑定，認為立鐘修復後無法完全恢復原狀，斷裂處仍可看出痕跡，市場價值幾乎為零，判翁男應賠償重置費用；民庭法官認為，社區既已獲得重置立鐘的全額費用，等於損害已獲完全填補，就無再保有瑕疵立鐘的權利，判翁男勝訴，可上訴。

豪宅：不排除上訴

該社區相關人員表示，當初對翁男提出的是「價值損失」求償，而不是重置立鐘的費用，將待收到判決書後，由管委會討論是否上訴。

據了解，該立鐘高約216公分，修復後仍擺在大廳，目前管委會也未購買新立鐘，住戶表示，如果沒有仔細端詳，其實看不出有修補痕跡。

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