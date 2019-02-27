豪宅沒買新鐘 小家教自學法律討公道

2019-02-27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕打破豪宅立鐘慘賠30萬元的小家教，提告主張應該擁有立鐘的所有權，獲悉官司勝訴，翁紹偉表示：「這樣的結果，對我來說比較合理吧！」

從當時的被告角色轉換成原告，最後贏得一審勝訴，翁男說，他教的是數理科目，從沒接觸過法律問題，但打官司全靠自己的力量，包括寫訴狀、答辯狀都是自己來。他說，不懂的就想辦法學，前案出庭時，就曾仔細觀察律師在法庭上的攻防技巧，就是希望為自己爭取合理的結果。

翁男形容自己只是個「小小家教」，當初聽到管委會提出求償54萬餘元，確實有被嚇到，畢竟這對他不是個小數目，結果法院判賠30萬元，他也只能打起精神、拚命上課存款賠錢。

翁男說，該社區花2萬多元修復立鐘，後來他賠了30萬元的「重製」費用，但社區似乎並未重製一個新的立鐘，原來的立鐘還擺在原地，他主張擁有瑕疵立鐘的所有權是合情合理的，未來判決若確定立鐘屬於他的，屆時要如何處置，將是另一個問題，或許可以尋找有緣人吧！

他也質疑，社區既然認為立鐘是重要資產，為何在變成被告的訴訟過程中，都沒委託律師答辯？

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